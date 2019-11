Empfehlung - FC Schüttorf 09 II überzeugt trotz Niederlage

Bad Zwischenahn Der FC Schüttorf 09 II hat in der Volleyball-Regionalliga mit einem Mini-Aufgebot von sieben Spielern mit 0:3 (18:25, 23:25, 14:25) bei der VSG Ammerland verloren. Trotzdem war 09-Coach Henk Goor mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Er sagte: „Das war eine Steigerung zum letzten Spiel in Braunschweig. Leider haben wir im zweiten Satz nicht die Big Points gemacht.“ Die Schüttorfer, bei denen der frisch gebackene Papa Philipp Lammering fehlte, agierten im zweiten Durchgang mit den Gastgebern über weite Strecken auf Augenhöhe. Nach einer zwischenzeitlichen Führung lag das 09-Team beim 20:20 noch gleichauf. „Schade, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben. Ein Satzgewinn hätte uns Schwung gegeben“, stellte Goor fest. Nach dem knappen 23:25 war die Luft im Schüttorfer Spiel allerdings raus. Im dritten Durchgang setzten sich die Ammerländer schnell ab und fuhren einen souveränen Sieg ein. Vor Beginn der Partie hatte Goor gleich mehrfach umstellen müssen. Und: Vor Ort fiel krankheitsbedingt auch noch Patrick Stroch aus. Das 09-Team stellte sich so von selbst auf. Da Mario Helmich Knieprobleme hatte, lief der Außenangreifer als Libero auf, Fabian Berends rückte in den Angriff. Dennoch erwischten die Schüttorfer mit einer Aufschlagserie von Lennart Piepel zum 8:1 einen sehr guten Start, danach übernahm aber die VSG mehr und mehr die Initiative.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-ii-ueberzeugt-trotz-niederlage-327536.html