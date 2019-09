Empfehlung - FC Schüttorf 09 II stehen Personalrochaden bevor

Schüttorf Auf mehrere Personalrochaden muss sich am Wochenende der FC Schüttorf 09 II in der Volleyball-Regionalliga einstellen. „Wir werden improvisieren“, sagt Trainer Henk Goor vor dem Spiel am Sonnabend bei den Vallstedt Vechelde Vikings. Denn vor allem in der Mitte ist der Kader der Schüttorfer aktuell dünn besetzt. Deshalb wird voraussichtlich Philipp Lammering von der Diagonalposition in den Mittelblock wechseln. Für die freie Position im Angriff käme dann ein Akteur aus dem Außenangreifer-Trio Mario Helmich, Lennart Piepel und Patrick Storch in Frage. In die Entscheidung will Goor auch noch die Erkenntnisse vom Abschlusstraining einfließen lassen. Beide Mannschaften sind unterschiedlich in die Saison gestartet. Die 09-Reserve hatte zum Auftakt gegen die starke Erstliga-Reserve der Giesen Grizzlys mit 0:3 das Nachsehen. Die Gastgeber aus Vallstedt-Vechelde, die seit dieser Saison als „Wikinger“ firmieren, starteten mit einem 3:0-Sieg den TSV Buxtehude-Altkloster und setzten sich damit direkt an die Tabellenspitze. „Mal sehen, was uns erwartet. Wir müssen uns auf jeden Fall in der Annahme steigern, um eine Chance auf den Sieg zu haben“, sagt Goor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-ii-stehen-personalrochaden-bevor-319734.html