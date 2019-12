Empfehlung - FC Schüttorf 09 II belohnt sich nicht mit Punkten

Schüttorf In der Volleyball-Regionalliga hat der FC Schüttorf 09 II zum Jahresabschluss keine Trendwende geschafft. Zwar zeigten die Schüttorfer beim Duell mit den Vallstedt Vechelde Vikings wie eine Woche zuvor beim Gastspiel in Giesen eine gute Leistung, belohnten sich aber nicht mit Punkten. In der Endabrechnung hatten die Gastgeber in der Vechtehalle mit 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 20:25) das Nachsehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-ii-belohnt-sich-nicht-mit-punkten-336051.html