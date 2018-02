Empfehlung - FC Schüttorf 09 gewinnt Topspiel in Giesen

Giesen. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben in der 2. Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Am Sonnabend behielt die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger im Duell beim Tabellendritten Helios Grizzlys Giesen mit 3:1 (18:25, 25:23, 28:26, 25:18) die Oberhand und konnte alle drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Damit rückten die Schüttorfer, die noch ein Spiel weniger ausgetragen haben als der Konkurrent aus dem Landkreis Hildesheim, wieder bis auf einen Zähler an Platz drei heran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-gewinnt-topspiel-in-giesen-226935.html