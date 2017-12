FC Schüttorf 09 gelingt ein 3:1-Arbeitssieg

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer bauen ihre Serie auf sieben Siege in Folge aus. Vor 320 Zuschauern in der Vechtehalle lief der Motor gegen TuB Bocholt beim 3:1 allerdings nicht von Beginn an rund.