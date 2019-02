Empfehlung - FC Schüttorf 09 fordert Tabellenzweiten heraus

Schüttorf Mit einem langjährigen Kontrahenten bekommen es in der 2. Bundesliga an diesem Wochenende die Volleyballer des FC Schüttorf 09 zu tun. Um 18 Uhr wird am Sonnabend die Partie beim SV Lindow-Gransee angepfiffen. Die Gastgeber aus Brandenburg gehören in dieser Saison wieder zu den Topmannschaften der Liga. Als Tabellenzweiter ist das Team um Spielertrainer Jan-Philipp Marks der schärfste Verfolger von Vorjahresmeister CV Mitteldeutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-fordert-tabellenzweiten-heraus-280674.html