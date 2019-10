Empfehlung - FC Schüttorf 09 findet den richtigen Dreh

Schüttorf Die dritte Niederlage in Folge hat der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Landesliga durch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit verhindert: Gegen den VfL Wildeshausen lagen die Obergrafschafter zur Pause verdientermaßen mit 0:1 zurück, doch am Ende jubelten sie nach dem ebenso verdienten 2:1. „Die drei Punkte tun uns richtig gut“, atmete Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech auf und freute sich, dass seine Truppe in der Tabelle an den Gästen vorbeizog und nun Vierter ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-findet-den-richtigen-dreh-323644.html