Empfehlung - FC Schüttorf 09 erwartet Bevern zum Topspiel

Schüttorf Zwei Teams aus der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga treffen in Schüttorf aufeinander: Der FC 09 hat mit dem Duell gegen den SV Bevern (So., 15 Uhr) eine schwere Aufgabe vor der Brust, denn die Gäste sind immerhin der Vorjahresmeister, der auf den Oberliga-Aufstieg verzichtete. „Es ist von der Tabellensituation her ein Topspiel“, sagt 09-Trainer Michael Schmidt und fügt lachend hinzu: „Wer weiß, wie viele wir in dieser Saison davon noch haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-erwartet-bevern-zum-topspiel-318428.html