FC Schüttorf 09 erledigt Union Lohne beim 3:0 nach der Pause

Schüttorf. Für die Zugabe hatte sich der FC Schüttorf 09 etwas ganz Besonderes überlegt: In der 91. Minute des Duells in der Fußball-Bezirksliga gegen Union Lohne rückte Werner Hofschröer, der bei den Obergrafschaftern im Mittelfeld für das Rennen und Rackern zuständig ist, in die Sturmspitze und wuchtete eine Flanke mit einem perfekten Seitfallzieher artistisch ins Tor. Der Treffer, der die Krönung eines für die Schüttorfer gelungenen Nachmittags gewesen wäre, fand jedoch keine Anerkennung. „War das denn wirklich Abseits?“, lachte 09-Trainer Michael Schmidt, der aber auch ohne das finale Ausrufezeichen beim 3:0 (1:0) bester Laune war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-erledigt-union-lohne-beim-30-nach-der-pause-231855.html