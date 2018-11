Empfehlung - FC Schüttorf 09 empfängt Tabellenzweiten Papenburg

Schüttorf Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert. Bei den verlorenen Spielen gegen Wallenhorst, Vorwärts und Melle gerieten die Schüttorfer jeweils mit 0:2 in Rückstand. Im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten BW Papenburg wollen die Gastgeber ähnliche Rückschläge möglichst vermeiden und hoffen vielmehr auf Rückenwind zum Beispiel durch eine eigene Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-empfaengt-tabellenzweiten-papenburg-264159.html