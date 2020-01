Empfehlung - FC Schüttorf 09 empfängt Tabellenführer CV Mitteldeutschland

Schüttorf Das Topspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga geht am Sonntag in der Schüttorfer Vechtehalle über die Bühne. Um 16 Uhr empfängt der FC Schüttorf 09 den Spitzenreiter CV Mitteldeutschland zum „Duell der Wahrheit" wie 09-Coach Henk Goor die Partie für die Gastgeber betitelt. Denn nur mit einem Sieg bleiben die Schüttorfer in der Spitzengruppe. „Wenn wir gewinnen, wird es oben eng", betont der Niederländer, der bei seinem Team im Training eine besondere Spannung ausgemacht hat. „Alle sind fokussiert und hoch motiviert", berichtet Goor. Mit 26 Punkten belegen die Schüttorfer aktuell den vierten Tabellenplatz, haben den SV Lindow-Gransee (30) und Moerser SC (27) vor sich aber in Sichtweise. 30 Zähler haben auch die Chemie Volleys auf ihrem Konto. Allerdings hat die Mannschaft von Danilo Mirosavljevic noch ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenz.(...)