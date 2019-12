/ Lesedauer: ca. 3min FC Schüttorf 09 empfängt starke „Adler“ aus Kiel

Den fünften Sieg in Folge peilt der FC Schüttorf 09 in der 2. Volleyball-Bundesliga an. Die Obergrafschafter treten am Sonntag gegen die „Adler“ vom Kieler TV an.