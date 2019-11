Empfehlung - FC Schüttorf 09 – die „Wundertüte“ der Landesliga

Schüttorf Der FC Schüttorf 09 und der VfL Oythe sind sich einige Jahre lang aus dem Weg gegangen, weil sie in verschiedenen Fußballligen unterwegs waren; wenn sie heute Abend (20 Uhr, Salzberger Straße) in der Landesliga aufeinandertreffen, ist es das erste Punktspiel beider Teams seit der Fußballsaison 2014/15. Damals ging jeweils der Gast als Sieger vom Feld. Schon ein Blick auf die Torschützen beider Spiele zeigt, dass es auf beiden Seiten Spieler gibt, die über Jahre zu Fixpunkten wurden. Beim 3:1-Erfolg des FC 09 am 14. September 2014 im VfL-Stadion An der Hasenweide in Vechta traf Eray Bayraktar doppelt, der zur Freude der Trainer Rainer Sobiech und Michael Schmidt heute wieder zur Verfügung steht, nachdem er zuletzt beim 0:3 in Leer aus persönlichen Gründen gefehlt hatte. Den Führungstreffer für Oythe erzielte seinerzeit Markus Kohls, ein dribbelstarker Mittelfeldspieler, der auch beim 2:0-Erfolg des VfL am 29. April 2015 in Schüttorf traf und den Sobiech heute in der Startformation der Gäste erwartet. Die müssen mit Dennis Jex allerdings auf eine bewährte Kraft verzichten, der im April 2015 den Treffer zum 2:0-Endstand beisteuerte, aktuell aber wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-die-wundertuete-der-landesliga-328137.html