FC Schüttorf 09 besiegt VfL Herzlake mit 2:1

Schüttorf . Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben ihr Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Herzlake mit 2:1 (2:1) gewonnen. Die Obergrafschafter erspielten sich nach schwierigem Beginn in einer starken halben Stunde die entscheidende Führung. Kawa Acar und Marc Knoop brachten den FC 09 mit 2:0 in Front. „In dieser Phase haben wir gut den Ball laufen lassen und Druck im Spiel gehabt“, sagte 09-Trainer Michael Schmidt, dessen Team kurz vor der Pause aber den Anschlusstreffer der Gäste durch Benedikt Hoelzen hinnehmen musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-besiegt-vfl-herzlake-mit-21-207651.html