Empfehlung - FC Schüttorf 09 bekommt noch die Kurve

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind mit einem Sieg ins Zweitliga-Jahr 2020 gestartet. Bevor der 3:2 (25:16, 15:25, 25:13, 17:25, 16:14)-Erfolg gegen den SV Warnemünde unter Dach und Fach war, lieferten sich beide Mannschaften in der Vechtehalle aber ein wildes Auf und Ab. Das gipfelte in der Schlussphase in einen umkämpften Tiebreak. Denn bevor die Gastgeber ihren Matchball zum 16:14 verwandelten, hatten die Gäste von der Ostsee beim 14:13 die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Das Team von Trainer Henk Goor wehrte den Matchball aber ab und konnte wenig später selbst den Sack zumachen. „Vor der Partie wollten wir natürlich alle drei Punkte. Aber nach dem Spielverlauf sind wir mit den zwei Zählern sehr zufrieden“, stellte 09-Manager Diedrich Lammering nach der Partie fest. Auch Henk Goor war froh, dass sein Team nach der kurzen Weihnachtspause am Ende noch die Kurve bekommen hatte. „Es war schwierig. Man hat gemerkt, dass wir zwei Wochen lang nicht trainiert haben“, stellte der 09-Coach angesichts der Tatsache fest, dass sich ein Großteil seiner Spieler nach dem letzten Spiel vor Weihnachten gegen TuB Bocholt in alle Himmelsrichtungen verstreut hatte. Einige Akteure waren erst am Wochenende zurückgekehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-bekommt-noch-die-kurve-337933.html