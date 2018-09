Empfehlung - FC Schüttorf 09 baut in Brake auf Auswärtsstärke

Schüttorf Nach drei Unentschieden und einer Niederlage wollen die Fußballer des FC Schüttorf 09 den September mit einem Sieg abschließen. Eine Woche nach der 1:5 (0:2)-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Bevern steht für die Mannschaft der Trainer Michael Schmidt und Rainer Sobiech das Duell der Landesliga-Aufsteiger beim SV Brake an (So., 15 Uhr). Auf dem neuen Kunstrasenplatz der Gastgeber haben in dieser Saison bereits Vorwärts Nordhorn (2:3) und BW Lohne (1:4) verloren, während der SV Holthausen-Biene dort 2:0 gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-schuettorf-09-baut-in-brake-auf-auswaertsstaerke-258161.html