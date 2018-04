Empfehlung - FC Bayern offensiv gegen Real Madrid - Alaba nicht im Kader

dpaMünchen. Neben Torjäger Robert Lewandowski beginnen am Abend in der ausverkauften Münchner Fußball-Arena auch Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben und der von Real ausgeliehene James Rodríguez. Der Spanier Thiago sitzt dagegen zunächst auf der Bank. Einziger defensiver Mittelfeldakteur ist dessen Landsmann Javi Martínez. In der Abwehrreihe ersetzt erwartungsgemäß Rafinha den angeschlagenen David Alaba, der gar nicht im Kader steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-bayern-offensiv-gegen-real-madrid-alaba-nicht-im-kader-233850.html