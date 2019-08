FC Bayern: Coutinho soll erst einmal als Joker stechen

Der erste Weg von Weltstar Coutinho in der Bundesliga führt wohl auf die Ersatzbank. Niko Kovac will den spät aus Barcelona gekommenen Offensivkünstler behutsam aufbauen. Nach einem „Kompliment an unsere Chefs“ ist der Bayern-Coach schon auf Schalke besonders gefordert.