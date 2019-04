Empfehlung - FC Arsenal klettert auf Platz drei: 2:0 gegen Newcastle

dpaLondon Die Londoner bezwangen mit den Deutschen Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation Newcastle United mit 2:0 (1:0) und schoben sich mit nunmehr 63 Punkten in der Tabelle an Tottenham Hotspur und Manchester United (je 61) vorbei. Damit hat Arsenal aus den letzten sechs Partien in Englands Top-Liga 16 Punkte geholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-arsenal-klettert-auf-platz-drei-20-gegen-newcastle-289883.html