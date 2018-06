Empfehlung - FC 09: Zweitägige Party nach starker Saison

Schüttorf Natürlich konnten sich die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer diesen kleinen Schlenker nicht verkneifen: Nach dem mit 4:0 gewonnenen Meisterschaftsfinale in Gildehaus verordneten die frisch gebackenen Meister dem Fahrer des Planwagens, mit dem sie den Rückweg antraten, einen Umweg durch Bad Bentheim. „Diese Extra-Runde musste einfach sein“, sagt 09-Trainer Michael Schmidt im Rückblick fast ein wenig entschuldigend. Mit dem Obergrafschafter Rivalen SVB, aber auch mit Union Lohne und dem SV Meppen II lieferten sich die Schüttorfer bis zuletzt ein packendes Finale in der Fußball-Bezirksliga. Am Ende setzte sich der FC 09 dank einer fast unglaublichen Rückrunde mit 70 Punkten vor Lohne (69) durch. Die meisten Experten sind sich einig: Dieser Titel ging verdient nach Schüttorf – auch wenn im Spätherbst wenig darauf hindeutete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-zweitaegige-party-nach-starker-saison-241034.html