/ Lesedauer: ca. 3min FC 09 zeigt sich beim 3:0 als Meister der Effizienz

Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonntag in der heimischen Vechtehalle den TV Baden mit 3:0 besiegt. Beide Teams lieferten sich eine spannende Partie mit engen Sätzen. Im ersten Abschnitt ging es gar 14 Punkte in die Verlängerung.