Empfehlung - FC 09 zeigt keine gute Leistung und verliert deutlich

Bevern Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben ihr Auswärtsspiel am Sonnabend beim Tabellenführer SV Bevern mit 1:7 (1:4) verloren. „Wir wussten, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird, in erster Linie haben wir aber keine gute Mannschaftsleistung gezeigt. Der ein oder andere Spieler stand heute völlig neben sich“, sagte Rainer Sobiech aus dem 09-Trainerteam. Ärgerlich aus Sicht der Gäste: Sie begünstigten die Gegentorflut gleich in mehreren Situationen. Außerdem hatte Schiedsrichter Niklas Hinners (Vechta) nach Ansicht von Sobiech einen entscheidenden Anteil daran, dass sich die Partie zu einem „absolut wilden Ritt“ entwickelte, wie es der 09-Coach nannte. „Er hatte das Spiel ab der 25. Minute überhaupt nicht mehr im Griff“, sagte Sobiech, der aber gleichzeitig klarstellte: „Wir haben nicht deshalb verloren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-zeigt-keine-gute-leistung-und-verliert-deutlich-289519.html