Empfehlung - FC 09 will Zuschauern gegen den Spitzenreiter etwas bieten

Schüttorf. Genau ein halbes Jahr ist es am Sonntag her, dass der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Bezirksliga eine Niederlage kassiert hat. Seitdem haben die Obergrafschafter in ihren zwölf Duellen zehn Siege gefeiert und zwei Unentschieden eingefahren. Nun kommt am Sonntag um 15 Uhr mit dem SV Meppen II nicht nur der Tabellenführer zum FC 09, sondern auch genau die Mannschaft, die für die letzte Schüttorfer Pleite vor sechs Monaten verantwortlich war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-will-zuschauern-gegen-den-spitzenreiter-etwas-bieten-233113.html