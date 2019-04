Empfehlung - FC 09 will Wut nach 1:7-Pleite am Tabellenletzten auslassen

Schüttorf Wiedergutmachung ist für den FC Schüttorf 09 angesagt – und das Team bekommt in der Fußball-Landesliga mit dem SV Brake am Sonntag um 15 Uhr den auf dem Papier leichtesten Gegner vorgesetzt. Denn während die Obergrafschafter selbst auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, sieht es für Brake noch düsterer aus: Das Team liegt auf dem letzten Rang der Liga. „Das ist eine Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man in der Klasse bleiben will", sagt 09-Trainer Michael Schmidt.(...)