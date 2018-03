Empfehlung - FC 09 will mit Punktepolster in die Osterpause gehen

Schüttorf. Mit einem Erfolgserlebnis wollen die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 in die dreiwöchige Osterpause in der Oberliga Nordsee gehen. Am Sonnabend (19.30 Uhr) ist der TV Oyten II in der Jahnhalle zu Gast. „Wir brauchen die zwei Punkte, um vor der Spielpause genügend Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu haben“, betont Trainer Alfred Korthaneberg. Denn obwohl die Schüttorferinnen bereits 19 Punkte auf dem Konto haben, befinden sie noch nicht in sicheren Gefilden. Das gilt auch für den Tabellennachbarn aus Oyten, der mit 19:19 Zählern bislang eine Niederlage weniger kassiert hat als der FC 09. Das Hinspiel haben die Gastgeberinnen in keiner guten Erinnerung. Korthaneberg hat für die die 29:40-Niederlage mehrere Gründe ausgemacht. Neben personellen Problemen und der Tatsache, dass in Oyten mit Harz gespielt wurde, sorgte auch eine starke Leistung der TV-Reserve dafür, dass die 09-Frauen nicht für den Sieg in Frage kamen. „Egal, ob über den rechten Rückraum, die Mitte, den Kreis oder Einläufer von Außen: Wir haben Oytens Angriff nicht in den Griff bekommen“, erinnert sich Korthaneberg an die temporeiche Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-will-mit-punktepolster-in-die-osterpause-gehen-228290.html