Empfehlung - FC 09 will gegen Eintracht Revanche nehmen

db Schüttorf/Nordhorn. Als sich der FC Schüttorf 09 und der SV Eintracht TV aus Nordhorn vor drei Monaten zuletzt in der Fußball-Bezirksliga trafen, drehten die Nordhorner nach dem Seitenwechsel richtig auf und machten aus einem 1:2-Rückstand mit vier Toren nach der Pause noch einen 5:2-Sieg. „Sie haben uns abgeschossen. Das nervt uns wohl“, gesteht 09-Trainer Michael Schmidt vor dem Duell am Sonntag an gleicher Stelle (15 Uhr) ein. Zu den Nordhorner Torschützen gehörte seinerzeit Kevin Kamp, der mittlerweile für den FC 09 stürmt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-will-gegen-eintracht-revanche-nehmen-203992.html