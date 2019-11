Empfehlung - FC 09 will gegen Bitterfeld-Wolfen Fehler nicht wiederholen

Schüttorf Das zweite Heimspiel in Folge steht am Sonntag den Volleyballern des FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga bevor. Um 16 Uhr ist der VC Bitterfeld-Wolfen in der Vechtehalle zu Gast. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen VV Humann Essen will Trainer Henk Goor mit seiner Mannschaft diesmal aber unbedingt als Sieger das Feld verlassen. „Wir haben gegen Essen zu viele Fehler gemacht. Die müssen wir unbedingt abstellen“, sagt der 09-Coach, dessen Team in der Vorwoche gleich mehrfach daran scheiterte, die entscheidenden Ballwechsel zu gewinnen. Goor arbeitete in dieser Woche deshalb vor allem an der Abstimmung in der Feldabwehr und der Blockarbeit. Mit der Bilanz von fünf Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen ist der FC 09 derzeit im unteren Tabellendrittel zu finden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-will-gegen-bitterfeld-wolfen-fehler-nicht-wiederholen-329590.html