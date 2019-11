Empfehlung - FC 09 will auf Distanz gehen zum Tabellenende

Schüttorf Der 2:1-Erfolg am Donnerstag gegen den BV Cloppenburg hat beim FC Schüttorf 09 erst einmal für Erleichterung gesorgt. „Der Sieg war wichtig für uns“, sagte Rainer Sobiech. Gerade weil die Leistungen des Obergrafschafter Fußball-Landesligisten in den Spielen zuvor nicht immer überzeugend waren, registrierten er und Trainer-Kollege Michael Schmidt zufrieden die Steigerung auf dem Platz und den siebten Saisonsieg. Doch weil die Teams im Tabellen-Mittelfeld eng beieinanderliegen, will der FC 09 zum Abschluss der englischen Woche am Sonntag beim VfL Germania Leer (14 Uhr) gerne nachlegen. „Mit drei Punkten dort könnten wir uns sehr gut von unten distanzieren“, sagt Sobiech mit Blick auf die Rangliste, in der zwischen Rang vier und Platz elf, der am Ende der Saison gerade noch für den Klassenerhalt reichen würde, nur fünf Punkte Differenz sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-will-auf-distanz-gehen-zum-tabellenende-327054.html