Empfehlung - FC 09 vor Start trotz Personalsorgen zuversichtlich

Schüttorf Die Euphorie nach dem Aufstieg ist groß, die Vorbereitung lief optimal und das Selbstvertrauen ist gestärkt – dennoch plagen den FC Schüttorf 09 vor dem ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga Sorgen. „Personell gehen wir auf dem Zahnfleisch“, sagt Michael Schmidt vor dem Heimspiel gegen GW Mühlen (So., 15 Uhr). Im Duell mit einem weiteren Neuling müssen er und sein Trainer-Kollege Rainer Sobiech auf mehrere Spieler verzichten. Daniel Befort (Urlaub), Sebastian Terdenge, Marcel Holthaus und Jesko Bühring (alle verletzt) fehlen definitiv. Fraglich ist der Einsatz von Eray Bayraktar (krank); doch Schmidt und Sobiech hoffen, dass er bis Sonntag wieder einsatzfähig ist. Aufgefangen werden die Ausfälle durch zwei A-Jugendspieler. Und weil das gut zur Philosophie passt, möglichst viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu rekrutieren und daher eine enge Verzahnung unter den 09-Teams Sinn macht, stellt Schmidt klar: „Deswegen wollen wir auch gar nicht groß jammern.“ Im Tor steht erneut Mario Heckmann, der auch schon in den Pokalspielen die verletzten Keeper Patrick Thole und Patrick Laurenz bestens vertreten hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-vor-start-trotz-personalsorgen-zuversichtlich-246097.html