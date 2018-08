Empfehlung - FC 09 vor Firrel: Terdenge wieder mitten im Geschehen

Schüttorf Zwei Bezirksliga-Meisterschaften haben die Fußballer von Grün-Weiß Firrel in den vergangenen drei Spielzeiten gefeiert, doch erst in diesem Sommer schafften die Ostfriesen in ihrem kleinen Verein aus der Umgebung von Emden und Leer die Voraussetzungen dafür, in der Landesliga antreten zu können. Am Sonntag um 15 Uhr hat der FC Schüttorf 09 den Mit-Aufsteiger im 09-Sportpark zu Gast; zum ersten Mal überhaupt gibt es dieses Duell in einem Punktspiel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-vor-firrel-terdenge-wieder-mitten-im-geschehen-247631.html