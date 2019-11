Empfehlung - FC 09-Volleyballer schlagen Moerser SC im Tiebreak

Moers Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 kommen in der 2. Bundesliga immer besser in Schwung. Mit dem 3:2 (25:19, 23:25, 26:24, 21:25, 15:9)-Erfolg beim Tabellendritten aus Moers setzten die Obergrafschafter am Sonnabend ein Ausrufezeichen. „Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben stark gespielt und viel Kampfgeist gezeigt“, sagte Trainer Henk Goor nach dem Erfolg im Rheinkamp-Sportpark.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-volleyballer-schlagen-moerser-sc-im-tiebreak-331228.html