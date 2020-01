Empfehlung - FC 09 verpasst erneuten Triumph beim Vechte-Cup knapp

Schüttorf Stark gespielt, am Ende aber die Titelverteidigung knapp verpasst: Die Fußballer des gastgebenden FC Schüttorf 09 haben am Freitagabend das Finale des 34. Vechte-Cups gegen den klassenhöheren SC Spelle-Venhaus mit 6:7 nach Neunmeterschießen verloren. In einem spannenden Duell hatten sich die beiden besten Mannschaften des Abends nach regulärer Spielzeit 3:3 getrennt. „Schade, dass es nicht ganz gereicht hat“, sagte 09-Trainer Rainer Sobiech, „aber ein Neunmeterschießen hat immer auch etwas mit Glück zu tun.“ Trotzdem: Vom Auftritt seiner Landesliga-Truppe vor 925 Zuschauern in der Vechtehalle war er begeistert: „Sie hat es toll gemacht, wir hatten viele klasse und unterhaltsame Spiele dabei.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-verpasst-erneuten-triumph-beim-vechte-cup-knapp-338876.html