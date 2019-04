Empfehlung - FC 09 vermasselt Abschluss einer guten Saison

Schüttorf Philip Schumacher greift noch einmal an und schlägt den Ball durch die Mitte weit hinter die Grundlinie. Punkt für den Gast, der nun nicht nur den vierten Satz überdeutlich, sondern auch das letzte Spiel der Saison hochverdient gewonnen hat. Mit 3:1 (13:25, 25:19, 25:18, 25:10) schlagen die Zweitliga-Volleyballer des VV Humann Essen am Sonnabend den FC Schüttorf 09 in dessen Halle. Und Philip Schumacher kocht. Noch auf dem Feld zieht er sich einen Schuh aus und pfeffert ihn gegen die Hallenwand. Diesen Abschluss hatten sich die Obergrafschafter ganz anders vorgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-vermasselt-abschluss-einer-guten-saison-292070.html