FC 09 verliert Spitzenspiel beim CV Mitteldeutschland

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer unterlagen am Sonnabend mit 0:3 (19:25, 22:25, 20:25) beim Tabellenführer. Das Team von Trainer Stefan Jäger geriet jeweils erst in den Endphasen der drei Sätze entscheidend in Rückstand.