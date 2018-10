Empfehlung - FC 09 verliert nach Fehlstart in Wallenhorst

Wallenhorst Der FC Schüttorf 09 hat in der Fußball-Landesliga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim Mitaufsteiger TSV Wallenhorst unterlagen die Obergrafschafter mit 1:3 (1:3). Dabei wurde ihnen ihr Fehlstart zum Verhängnis, denn in den ersten zehn Minuten kassierten sie gegen die vor der Partie schlechteste Offensive der Liga bereits zwei Gegentreffer. „Wenn man einem solchen Rückstand hinterherlaufen muss, ist das eine Mammutaufgabe“, sagte Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech enttäuscht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-verliert-nach-fehlstart-in-wallenhorst-263794.html