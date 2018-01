Empfehlung - FC 09 verlängert mit Trainergespann Schmidt und Sobiech

gn Schüttorf. Das Trainergespann Michael Schmidt (Foto, oben) und Rainer Sobiech (unten) wird auch in der Saison 2018/2019 die Geschicke der Fußballer des FC Schüttorf 09 leiten. Beide gehen in ihre dritte Saison beim Bezirksligisten. Schmidt und Sobiech waren zur Saison 2016/17 bei ihrem Heimatverein angetreten. Der FC 09 hält damit am Konzept fest, dass auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. „Kontinuität auf dem Trainerposten ist dafür natürlich unabdingbar“, sagt der Sportliche Leiter Björn Meyer, „weshalb wir froh sind, dass beide ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben haben.“ Auch die beiden Trainer freuen sich auf die Fortsetzung ihres Engagements und planen bereits eifrig die neue Saison, gehen aber auch voller Elan die Aufgaben in der laufenden Spielzeit an. Aktuell liegt der Fokus hier erst mal auf der Halle und dem Vechtecup in der nächsten Woche, ehe der Auftakt in Schapen am 11. Februar ins Auge gefasst wird. Da sich das Führungsduo SV Meppen II und Union Lohne deutlich abgesetzt hat, formuliert Sobiech als Ziel: „Wir wollen uns bestmöglich vorbereiten und hoffen auf schönen und erfolgreichen Fußball.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-verlaengert-mit-trainergespann-schmidt-und-sobiech-220682.html