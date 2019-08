Empfehlung - FC 09 trifft auf Aufsteiger mit viel Qualität im Sturm

Schüttorf In der Vorbereitung ist ordentlich Schweiß geflossen, die Testspiele sind abgehakt, jetzt geht es im Fußball wieder um Punkte. „Wir sind voller Vorfreude auf das Spiel und wollen einen guten Start hinlegen“, sagt Rainer Sobiech. Zum Auftakt ist der Trainer mit dem FC Schüttorf 09 bei Falke Steinfeld zu Gast (So., 15 Uhr) und damit bei einem Neuling. „Sie sind verdient aufgestiegen“, sagt Sobiech mit Blick auf die Gastgeber, „und entsprechen vom Leistungsvermögen wie wir dem Großteil der Mannschaften in der Landesliga.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-trifft-auf-aufsteiger-mit-viel-qualitaet-im-sturm-311066.html