FC 09 stemmt sich vergeblich gegen die Heimniederlage

Schüttorf. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben sich mit großem Einsatz gewehrt, am Ende aber eine Vier-Satz-Niederlage vor heimischem Publikum gegen den Moerser SC nicht verhindern können. Beim 1:3 (14:25, 29:27, 20:25, 29:31) verloren die Obergrafschafter zwar die Sätze eins und drei relativ deutlich, im vierten Abschnitt aber kämpften sie sich in die Satzverlängerung – und hatten bei 28:27 und 29:28 sogar zwei Mal die Chance, nach Sätzen zum 2:2 auszugleichen – und damit mindestens einen Punkt zu sichern. Am Ende aber nutzten die Moerser um den früheren Schüttorfer Junioren-Nationalspieler David Seybering ihren vierten Matchball zum 31:29. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-stemmt-sich-vergeblich-gegen-die-heimniederlage-226009.html