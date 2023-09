© Jürgen Lüken

Owen Chun wurde am Sonnabend beim 3:2-Sieg der Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer gegen VCO Berlin zum besten Spieler gekürt. Am Sonntag um 16 Uhr steht schon das nächste Spiel an, zu Gast in der Vechtehalle ist Neustrelitz. Foto: J. Lüken