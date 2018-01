Empfehlung - FC 09 sieht sich beim Vechtecup in der Pflicht

fh Schüttorf. Der letzte Sieg des FC 09 beim eigenen Hallenturnier um den Vechtecup liegt fünf Jahre zurück; 2013 setzten sich die Schüttorfer Fußballer unter Trainer Christian Bouhier bei der Traditionsveranstaltung in der Vechtehalle durch, die mit dem Qualifikationsturnier am kommenden Montag (18 Uhr), 8. Januar, in ihre 32. Auflage geht. Vor einem Jahr sind die Gastgeber nur knapp an einem erneuten Erfolg gescheitert. Die Mannschaft der Trainer Michael Schmidt und Rainer Sobiech wurde erst im Finale gestoppt; und das auch erst im Penaltyschießen, das der SV Bad Bentheim nach zwölf torlosen Minuten mit 4:2 gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-sieht-sich-beim-vechtecup-in-der-pflicht-220685.html