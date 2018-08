Empfehlung - FC 09: Rotation sorgt für „mächtig Feuer“ im Training

Schüttorf Eray Bayraktar und Werner Hofschröer waren gar nicht dabei am Dienstag im Pokalspiel in Laxten, Sebastian Terdenge und Kawa Acar saßen zu Beginn nur auf der Bank. Trotz einiger Wechsel im Kader fertigten die Fußballer des FC Schüttorf 09 den klassentieferen SV Olympia mit 6:0 ab, die Rotation war dem Spiel des Landesligisten kaum anzumerken. Dafür wirkte sie sich vor dem Punktspiel des Landesligisten am Sonntag (15 Uhr) beim TuS BW Lohne im Training aus: „Da war mächtig Feuer drin“, bemerkte Trainer Rainer Sobiech, „genau so, wie wir es als Trainer eigentlich sehen wollen.“ Der 09-Kader ist zwar nicht gerade üppig, dafür aber durchweg stark besetzt – und wenn auch die verletzten Spieler wieder einsatzbereit sind (wie zuletzt Marcel Holthaus und jetzt Jesko Bühring), ist die Konkurrenz im Kampf um die Plätze in der Startelf groß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-rotation-sorgt-fuer-maechtig-feuer-im-training-248451.html