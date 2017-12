Empfehlung - FC 09 richtet zum fünften Mal Boule-Turnier aus

gn Schüttorf. Nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2014 ruft die Bouleabteilung des FC Schüttorf 09 zum fünften Mal zur Teilnahme am Hallen-Pokal-Turnier um den Wanderpokal der Grafschafter Volksbank auf. Gespielt wird in der Schüttorfer Boulehalle im Sportpark des FC Schüttorf 09. Die Vorrundenspieltage sind jeweils am Montag, 8., 15., 22. und 29. Januar 2018. Die Endrunden werden an den ersten beiden Februar-Wochenenden ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-richtet-zum-fuenften-mal-boule-turnier-aus-217158.html