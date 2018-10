Empfehlung - FC 09 reiht sich im Verfolger-Trio des Spitzen-Duos ein

Schüttorf Der FC Schüttorf 09 mischt als Aufsteiger in der Fußball-Landesliga weiter kräftig mit. Die Mannschaft der Trainer Rainer Sobiech und Michael Schmidt feierte am Sonntag mit 3:0 (1:0) gegen Hansa Friesoythe bereits den vierten Saisonsieg und schraubte ihre Bilanz auf 15 Punkte. Damit gehören die Obergrafschafter zu einem punktgleichen Verfolger-Trio, das sich an die Fersen des Spitzenduos SV Bevern (24 Punkte) und BW Papenburg (20) geheftet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-reiht-sich-im-verfolger-trio-des-spitzen-duos-ein-259573.html