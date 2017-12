Empfehlung - FC 09: Puzzle fügt sich gut zusammen

his Schüttorf. Größer könnten die Kontraste bei den Volleyballern des FC Schüttorf 09 kurz vor Weihnachten kaum sein. Vor einem Jahr steckten sie nach einer Serie von sieben Niederlagen aus acht Spielen mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Zwölf Monate später grüßt das Team vom dritten Tabellenplatz und hat sich für das Jahresfinale am Sonntag (16 Uhr) gegen TuB Bocholt sehr viel vorgenommen. Die 09-Akteure wollen nicht nur ihre Serie von sechs Siegen in Folge weiter fortschreiben, sondern hoffen auch auf gut gefüllte Ränge in der Vechtehalle. „Nachdem das Zuschauerinteresse bei den letzten Heimspielen immer größer geworden ist, wollen wir die Halle diesmal richtig voll bekommen“, sagt Jäger, der mit seinem Team nach dem 3:0-Erfolg beim SV Lindow-Gransee die „Mission 600“ ausgerufen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-puzzle-fuegt-sich-gut-zusammen-218249.html