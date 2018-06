Empfehlung - FC 09: Piotr Adamowicz geht, Bennet Poniewaz kommt

Schüttorf Bei den Volleyballern des FC Schüttorf 09 sind im Hinblick auf die kommende Zweitliga-Saison wichtige Personalentscheidungen gefallen. Der Stamm des Teams von Trainer Stefan Jäger bleibt weitgehend zusammen, allerdings hat mit Piotr Adamowicz ein Leistungsträger seine Zusage für die kommende Spielzeit zurückgezogen. „Piotr hat uns mitgeteilt, dass er doch nicht bleiben möchte und uns verlässt“, berichtet 09-Manager Dietrich Lammering, der aber auch auf der Habenseite einen Erfolg vermelden kann: Mit Bennet Poniewaz kommt einer der besten deutschen Beachvolleyballer, der in der kommenden Saison auch in der Halle wieder angreifen will. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-piotr-adamowicz-geht-bennet-poniewaz-kommt-238607.html