Empfehlung - FC 09 nimmt das Achtelfinale im Bezirkspokal ins Visier

Schüttorf Die aktuell beste Fußballmannschaft des Landkreises will ihre Erfolgsserie heute ausbauen: Der FC Schüttorf 09 gastiert am Mittwoch um 19.30 Uhr in der dritten Runde des Bezirkspokals beim SC Spelle-Venhaus II ran und hat sich den sechsten Pflichtspielsieg in Folge vorgenommen. „Der Pokal ist ein schöner Wettbewerb. Das haben wir in der letzten Saison gemerkt“, sagt Trainer Rainer Sobiech. Da marschierten die Schüttorfer bis ins Halbfinale, in der gegen Kickers Emden erst im Elfmeterschießen Schluss war. „Mit etwas Glück wäre noch mehr für uns drin gewesen“, erinnert sich Sobiech.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-nimmt-das-achtelfinale-im-bezirkspokal-ins-visier-315371.html