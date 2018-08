FC 09 nimmt Bezirkspokal-Achtelfinale ins Visier

Der Schüttorfer Fußball-Landesligist kämpft am Dienstag um 19.30 Uhr beim aktuellen Bezirksliga-Spitzenreiter Olympia Laxten um den Einzug in die nächste Runde. In der Liga gelangen den 09-Fußballern zuletzt zwei Siege.