Empfehlung - FC 09 mutig: „Auch wir sind nur schwer zu schlagen“

Schüttorf VfL Osnabrück II, Hammer SpVg, BV Cloppenburg, BW Lohne und BV Essen: Dionysios Ipsilos ist in seiner langen Zeit als Fußballer schon viel herumgekommen. Seit dieser Saison nun stürmt der 31-Jährige für den SV Bevern in der Landesliga – und hat den ambitionierten Klub aus der Bauerschaft in der Gemeinde Essen (Oldenburg) mit bislang sieben Tore in sechs Punktspielen an die Tabellenspitze geschossen. Am Sonntag bekommt es der Aufsteiger FC Schüttorf 09 um 15 Uhr im heimischen 09-Sportpark mit Ipsilos zu tun. Doch der Ligaprimus SV Bevern ist natürlich nicht nur der griechischstämmige Angreifer. „Das ist ‘ne klasse Truppe. Sechs Siege am Stücke muss man erst mal holen“, nickt Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech anerkennend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-mutig-auch-wir-sind-nur-schwer-zu-schlagen-256960.html