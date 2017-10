Empfehlung - FC 09 mit Willensstärke zum vierten Saisonerfolg

gn Schüttorf. Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 mischen in der Oberliga weiterhin oben mit. Gegen den ATSV Habenhausen gewannen die Obergrafschafterinnen am Sonnabend mit 35:28 (15:10). „Das war in der Höhe ein überraschender Erfolg", freute sich 09-Trainer Alfred Korthaneberg. Vor allem die Angriffsleistung mit 35 Toren stimmte ihn zufrieden. „Aber auch die Abwehr war sehr präsent", lobte der Trainer sein Team.(...)