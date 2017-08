Empfehlung - FC 09: Mit viel Tempo zum Klassenerhalt

his Schüttorf. Zum Auftakt ihrer zweiten Saison in der Oberliga erwarten die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonntag (17 Uhr, Wietkamphalle) die HSG Wilhelmshaven. „Es wird eine Herausforderung, aber wir sind gut gerüstet“, geht Alfred Korthaneberg, der Nachfolger von Heiner Lötgering auf der Schüttorfer Trainerbank, der Saison entspannt entgegen. Für den 52-Jährigen ist die Liga Neuland, war er doch bisher in Westfalen tätig, zuletzt bei Vorwärts Wettringen in der Oberliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-mit-viel-tempo-zum-klassenerhalt-205864.html